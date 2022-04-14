Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Türkiye yaptırımlara katılacak mı?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin açıklama yapıyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İstanbul'daki toplantı, en anlamlı ilerleme kaydedilen müzakereydi. Sahada da bazı olumlu adımları gördük. Taraflar arasında belge değişimi oldu. Buça'da yaşananlar müzakereyi olumsuz anlamda etkiledi."

"Ateşkes imkanı var ama olacaksa bu dönemde olması gerekiyor. Bu savaş uzarsa, ateşkesi sağlama imkanı daha da zorlaşır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderler düzeyindeki temasları devam edecek. Bizim de temaslarımız devam ediyor. Dün yine Ukrayna heyetiyle görüşme gerçekleştirdik. Aynı şekilde Rusya heyetiyle sürekli temas halindeyiz. Liderleri bir araya getirmek için çaba sarf edeceğiz."

"Hem geri çekilmenin hem de yaptırımların esnetilmesinin bir şarta bağlı olacağını biliyoruz. Ukrayna'nın garantörlerden beklentileri konusunda da adı geçen ülkelerle görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Tıkanan yerlerde kolaylaştırıcıyız. Türkiye olarak bir çözüm için çaba sarf ediyoruz."

Mariupol'deki sivillerin tahliyesi

"Tüm risklere rağmen, sivillerin tahliyesi konusunda epeyce başarı edildi. Bizim de 190 civarında tahliye bekleyen vatandaş ve yakınları vardı. Bunların önemli bir kısmını oradan çıkardık."

"Fakat burada halen çok sayıda sivil ve yaralı asker var. Yaralı askerlerin tedavi edilmesi gerekiyor. Bu yönde bize teklifler geldi. Eğer denizden güvenli bir koridor açılırsa sivillerin ve yaralı askerlerin çıkışını sağlayabiliriz dedik. Bu bölgede halen bulunup da üzerinde yük taşıyan gemiler var. Bu gemilerin de çıkışı mümkün olmadı. Bu işin güvenlik, insani ve ekonomik boyutu var. Sadece Ukrayna ve Rusya açısından düşünmemek lazım. Tedarik zincirinde sıkıntı oldu. Tüm dünyada fiyatlar artıyor. Çaba sarf ediyoruz ama M bölgesinde maalesef istediğimize ulaşamadık." Vatandaşlarımızın tahliyesi için gemiye gerek yok. Ama diğer sivil ve yaralıların tahliyesi için gemiye ihtiyaç var.

(Liderler Türkiye'de buluşur mu?) Bana göre liderler zirvesi çok uzak değil. Görüşme Putin'in evet demesine bağlı. İki heyet arasında yoğun müzakere devam ediyor.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar

Türkiye sadece denge politikası izlemiyor. İlkeli bir politika izliyor. Türkiye, uluslararası hukuka uygun hareket ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını doğru bulmadığımızı, reddettiğimizi söyledik. Birçok karara da katıldık. Diğer taraftan, kimse savaş demezken bunun savaş olduğunu belirterek Montrö Sözleşmesi'ne uyduk.

Yaptırımlar BM yaptırımıysa buna uyarız. Ama diğer taraftan ülkeler yaptırım kararı alır, yarın değiştirebilir. Buna uyan ülkeler var, uymayan ülkeler var. Ama her iki tarafta arabuluculuk üstlenirken bu yaptırımlara katılmamızı gerçekçi olmadığımızı kabul ediyorlar. Yaptırımlar bizim şirketlerimizi de etkileyebiliyor. Ama ilkeli ve dengeli tutumumuzu sürdüreceğiz.

"Kanada ile ambargo sorununu aşmayı planlıyoruz"

ATAK helikopterlerinin motorunu ABD'den alıyoruz. Pakistan'a ihraç edeceğimiz ATAK helikopterlerinin motorları için henüz ihraç iznini alamadık. Mektup teatisiyle çıkış yolu bulalım dedik onu da inşallah aşacağız.

İtalya'da Cumhurbaşkanımız Biden ile görüştü. Biden, stratejik mekanizma oluşturmayı teklif etti, Cumhurbaşkanımız da kabul etti. Ankara'da ilk toplantıyı gerçekleştirdik. Şimdi mevkidaşım Blinken görüşmek için 18 Mayıs tarihini önerdi. Sorunlu alanlar nedir, bunları nasıl çözeceğiz ve iş birliğini nasıl artırabiliriz, bunları görüşeceğiz.