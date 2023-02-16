Bakan Çavuşoğlu: 101 ülkeye teşekkür ediyoruz!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosta Rika Dışişleri ve İnanç Bakanı Tinoco ile Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan felaketin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Kosta Rika Dışişleri ve İnanç Bakanı Arnoldo Andre Tinoco, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

“101 ÜLKEYE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Kahramanmaraş’ta yaşanan felaketin ardından Türkiye’ye gelen ekipler hakkında bilgi veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Deprem felaketinden sonra Kosta Rika’dan çok sayıda taziye ve destek mesajı aldık. Kendilerine ve Kosta Rika devleti ve halkına verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bu zor süreçte her gün uluslararası toplumun bize verdiği destek için teşekkürlerimizi yineliyoruz. Yardım teklifinde bulunan 101 ülkeye teşekkür ediyoruz. Şu anda sahada arama kurtarma yapan ülke sayısı 74, personel sayısı 7 bin 98, ekip gönderecek ülke sayısı 1, gelecek personel sayısı 439; görevini tamamlayıp ayrılan ülke sayısı 15, görevini tamamlayıp ayrılan personel sayısı 4 bin 236. Ekip gönderen tüm ülkelere teşekkür ediyorum." dedi.