Bahçelievler'deki İETT kazasının şoförü tutuklandı

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edilen şoför Sefer B (58), cumhuriyet savcısına verdiği ifadede, mesaisinin saat 05.50'de başladığını ve 21.30'da biteceğini belirtti.

Kazaya karışan aracın kendisine ait olmadığını, şoför olarak çalıştığını bildiren Sefer B, "Olay öncesinde gözlerim karardı, olay olduktan sonra kendime geldim. Tansiyon hastalığım var. Kesinlikle uyumadım, tansiyon ilacı kullanıyorum, o gün de kullanmamıştım. Yolcunun beyanını kesinlikle kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, otobüsün çarptığı minibüsün şoförünün de "mala zarar verme" suçundan şoför Sefer B'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olaya şahit bir yolcunun soruşturma kapsamında alınan ifadesinde, uyuyup uyumadığını sorduğu Sefer B'nin o esnada esnediğini, otobüsün arka bölümüne geçtiği sırada kazanın gerçekleştiğini anlattığı kaydedildi.

Savcılık, şüpheli Sefer B'yi, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Mahkemesi, Sefer B'nin sevk edildiği suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Kaza anı, araç içi kamerada

Öte yandan, kaza anı otobüsteki araç içi kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, seyir halindeki otobüsün sürücüsünün durağa yaklaştığı sırada gözlerinin kapandığı ve aracın kaldırıma çıktığı görülüyor.

Otobüsün kaldırıma çıkmasıyla gözlerini açan sürücünün direksiyonu çevirerek yola inmeye çalıştığı, bu sırada durakta bekleyen yolculara ve bir minibüse çarptığı kayıtlarda yer alıyor.

Görüntülerde, kazanın ardından otobüsteki yolcuların sürücüye tepki gösterdiği de görülüyor.

Kazada ölen kadının cenazesi Sinop'a götürüldü

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Hikmet Kaya'nın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak defnedilmek üzere Sinop'a götürüldü.

Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere açıklama yapan Kaya'nın damadı Muharrem Burak Özen, büyük üzüntü içinde olduklarını söyledi.

Özen, "Bununla alakalı sorumluların bir an önce cezalandırılmasını, konunun açığa kavuşturulmasını istiyoruz. Herhangi bir ihmal varsa bunun sebebini merak ediyoruz." dedi.

Bahçelievler'de ikamet eden kayınvalidesinin bir akraba ziyaretine gitmek için durakta beklediğini dile getiren Özen, "İhmalkarlık sonucu oluşan kaza. Uyku halinde olduğunu düşündüğümüz şoförün, aracı insanların, yayaların üzerine sürdüğü söyleniyor. Bu bir söylenti tabii ama gelecek kayıtlar ve videolarla cevap alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Bahçelievler'de dün meydana gelen kazada, fiziksel engelli Hikmet Kaya (51) olay yerinde hayatını kaybetmiş, 2'si yabancı uyruklu 5 kişi yaralanmıştı.