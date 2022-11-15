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Aynı evden 4 kez televizyon çalan hırsız yakalandı

Çorum'da dört kez girdiği evden 4 televizyon çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeniyol Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Zanlının 10-13 Kasım'da dört kez girdiği evden 4 televizyon çaldığını belirleyen polis, eşkali tespit edilen zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlıdan televizyonları satın aldığı saptanan 3 kişi hakkında da "suç eşyasının satın alınması" suçundan adli işlem yapıldı.

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