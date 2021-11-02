Avustralya Başbakanı Macron'a resti çekti!

Fransa ile Avustralya arasında yaşanan denizaltı krizinden birkaç gün önce Avustralya'nın konu hakkında Paris ile görüşme girişiminde bulunduğuna dair gizli mesajlar basına sızdı. Avustralya, basınına sızan raporlara göre Macron görüşme talebine "Ortak denizaltı hırslarımız için iyi mi yoksa kötü haber mi beklemeliyim?" mesajıyla yanıt verdi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un bu mesaja nasıl cevap verdiği ise bilinmiyor.

YALAN İDDİASI

Avustralya Eylül ayında Fransa ile anlaşmasını iptal ederek ABD ve İngiltere ile en az 12 nükleer enerji ile çalışan denizaltı yapımı konusunda anlaşmıştı. İptal kararı Paris yönetiminin büyük tepkisini çekmiş, Macron, Morrison'ın Avustralya'nın niyetleri hakkında kendisine "yalan söylediğini" iddia etmişti.

MACRON'A RESTİ ÇEKTİ

Emmanuel Macron tarafından şahsına yöneltilen, iki ülke arasındaki denizaltı anlaşmasının iptali konusunda "yalan söylediği" ithamlarını reddeden Başbakan Morrison, 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP26) kapsamında görüşmeler yaptığı Glasgow'da açıklamada bulundu.

HAKARETLERE İZİN VERMEYECEĞİM

Fransa'nın alındığını kabul ederek şahsına yönelik eleştirilerle başa çıkabileceğini ancak ülkesinin "aşağılanmasına" izin vermeyeceğini vurgulayan Morrison, "Benim omuzlarım geniş, bununla (suçlamalarla) başa çıkabilirim. Avustralya'nın aşağılanmasına izin vermeyeceğim. Avustralya'nın güvenirliğini sorgulayan ve Avustralya'nın hakaretlerle karalanmasına izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın Fransa ile olan ilişkisini onarma sürecinde olduğunu belirten Morrison, "Son birkaç gün içinde birkaç kez konuştuk. Avustralya'ya dönmeden önce biraz daha konuşacağımızdan eminim." dedi.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Avustralya ile Fransa arasında yaşanan denizaltı krizine ilişkin soruları yanıtlayan Macron, bir gazetecinin "Scott Morrison'ın size yalan söylediğini düşünüyor musunuz?" sorusuna ‘‘Düşünmüyorum, biliyorum." ifadeleriyle cevap vermişti.

Yalan söylediği iddialarını reddeden Morrison, haziran ayında Elysee Sarayı'ndaki akşam yemeği sırasında konuyu net şekilde gündeme getirdiğini belirtmişti.

AUKUS ANLAŞMASI

Avustralya, 2016'da Fransız Naval Group ile imzaladığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının yapımını öngören 90 milyar Avustralya doları (yaklaşık 67,5 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmeyi iptal etmiş, İngiltere ve ABD ile AUKUS olarak bilinen savunma anlaşması yapmıştı.

Sözleşmenin iptali Fransa ile Avustralya arasında krize yol açmış, Fransa AUKUS'a tepki olarak Canberra ve Washington büyükelçilerini geri çekmişti.

Morrison, sözleşme iptali hakkında Avustralya’nın Fransa'yı önceden bilgilendirdiğini belirtmişti.