Avrupa'da şehir vergisi yaygınlaşıyor

Avrupa'nın tarihi ve turistik kentlerinde turistlerden alınan "şehir vergisi" uygulaması yaygınlaşıyor. Bu uygulamaya dahil olan son kent ise İngiltere’nin Manchester şehri oldu.

Belediyenin aldığı kararla Turistlerden oda başına gecelik 1 Sterlin "şehir vergisi" alınacak. Uygulama 1 Nisan’da yürürlüğe girecek. Şehir Vergisi, bir apartman dairesinde, otelde veya misafirhanede kalan tüm ziyaretçilerden alınacak. Alınan vergiler festival gibi kültürel etkinlikler ve sokak temizliği için kullanılacak.

Uzmanlar, yılda bir milyondan fazla yabancının ziyaret ettiği Manchester, Edinburg ve Londra'dan yıllık 10 milyar dolar gelir beklendiğini açıkladı.

Avrupa'da Şehir Vergisi uygulanan diğer şehirler şunlar:

İtalya'nın kanallar şehri olarak bilinen tarihi şehri Venedik, 2011'den bu yana 1 ile 5 Avro arasında bir gecelik vergi alıyor.

Barcelona, 2012'den itibaren ücret alıyor. 1 Nisan 2023'te, belediye ücreti gecelik 2,75 Euro'ya yükseltecek. Valencia bu yıl 0,50 ile 2 euro arasında bir gecelik turizm vergisi alıyor..

Mallorca, Menorca, İbiza , Formentera gibi turistik bölgelerde gecelik 4 Euro'ya varan turizm vergisi alınıyor.

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Hollanda, Portekiz, Slovenya ve İsviçre de bir tür turist vergisi uygulanıyor.

Turizmciler Türkiye'de İstanbul, Antalya ve İzmir'de de benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesini istiyor.