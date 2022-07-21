Avrupa Merkez Bankası'ndan 11 yıl sonra faiz artışı
Avrupa Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde yüzde 0,5'e çekti. Banka böylece faizde 11 yıl sonra ilk kez yukarı yönlü adım attı.
Küresel piyasaların yakından takip ettiği Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıkladı.
Avrupa Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde yüzde 0,5'e çekti. Bankanın politika faizini en az 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, hafta başından bu yana 50 baz puan faiz artışı beklentisi güçlenmişti.
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