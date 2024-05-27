Astrolog Meral Güven gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında soruşturma açtığı astrolog Meral Güven evinde gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak' sözleriyle gündeme gelen ve geçtiğimiz gece sosyal medya hesaplarından dikkat çeken paylaşımlar yapan Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve Astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu belirtilen, canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK’nın 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatılmıştır" denilmişti.