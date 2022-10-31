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Asit içerikli sıvıyla iki belediye personelini yaralayan kadın yakalandı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, asit içerikli sıvıyla iki belediye personelini yaralayan kadın gözaltına alındı.

Atalar Mahallesi'ndeki Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gelen D.Y. isimli kadın, henüz bilinmeyen nedenle binanın ikinci katında çalışan Ö.Ç'nin üzerine asit içerikli sıvı attı.

Ö.Ç. yüzünden, yanındaki A.Y. ise sıçrayan sıvı nedeniyle elinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki kadını Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçtığı belirtilen D.Y'yi kısa süre sonra yakaladı.

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