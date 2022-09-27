Arjantin Parlamentosu’nda ilk kez Türk tezleri konuşuldu

Parlatino Türk Delegasyonu Arjantin ile Türkiye arasındaki parlamenter diplomasinin geliştirilmesi bağlamında Arjantin parlamentosunu 4 yıllık aradan sonra ziyaret eden ilk Türk parlamenter grubu oldu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile PARLATINO eski Başkanı Jorge Pizarro arasında 2021 yılı Ekim ayında imzalanan gözlemci üyelik protokolünün ardından ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirme temelinde Latin Amerika ve Karayipler (LAK) bölgesi ile parlamenter diploması trafiğinin artırılması ve derinleştirilmesi hedefleniyor.

Arjantin Parlamentosu’nda aralarında PARLATINO’nun Arjantinli başkanı senatör Silvia Giacoppo ve Arjantin senatosunun Arjantin-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı senatör Daniel Kroneberger’in de bulunduğu senatör ve milletvekillerine hitap eden Parlatino Türk Delegasyonu Başkanı Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Arjantin’den Türkiye’ye kendi gözleri ile bakmasını, kendi kalbiyle yaklaşması ve kendi kulakları ile dinlemesini beklediklerini dile getirdi.

Ticaret hacminin artırılması vurgusu

Yaklaşık 800 milyon dolarlık ticaret hacminin her iki ülkenin de gerçek potansiyellerini yansıtmadığını ifade eden Şahin, kültürel ve sosyal ilişkilerin de hak edilen seviyede olmadığını, iki ülke arasındaki Karma Ekonomik Komisyonun uzun bir aradan sonra bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleşmiş olmasının sevindirici olduğunu ancak Türk tarafında onay sürecini tamamlayan çifte vergilerin önlenmesi anlaşmasının Arjantin yakasında bekliyor olmasının ekonomik ilişkilerimizi frenlediğini söyledi.

Arjantin'le kültürel ve sosyal ilişkiler geliştiriliyor



THY tarafından River Plate futbol kulübü 2019 -2022 sezonları için yürüttüğü sponsorluk anlaşması ve ülke televizyonlarında oynayan 7 ayrı Türk dizisinin Türkiye ile Arjantin arasındaki kadim dostluk ilişkilerine olumlu yansıdığını söyleyen PARLATINO Türk Delegasyonu Başkanı Ali Şahin, kültürel ilişkileri derinleştirip kurumsallaştırmak adına Mart ayında Yunus Emre Enstitüsü Buenos Aires ofisinin çalışmalarına başladığını, Türkiye Diyanet Vakfı temsilciliğinin de faaliyetlerini yürüttüğünü vurguladı.



Türk halkının hem şuur altında hem de gönlünde Arjantin halkının çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ali Şahin, ancak Arjantin-Türkiye ilişkilerinin uzun süredir Arjantin’deki Ermeni diasporası tarafında adeta rehin alındığını ifade etti.

"Diyalog zemini açık tutulmalıdır"

Türkiye’nin 1915 olayları ve söz konusu iddialar konusunda çözümcül bir yaklaşıma sahip olduğunu dile getiren Ali Şahin, “Eğer ortada bir sorun olduğu iddia ediliyor ve çözüm aranıyor ise diyalog zeminleri mutlaka canlı ve açık tutulmalıdır. Türkiye bu konuda çok önemli adımlar attı. 2005 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan (o dönemde başbakandı) gerek Ermenistan otoritelerine gerekse bu konuda iddia sahibi üçüncü ülkelere 1915 olayları ile ilgili ortak bir “Tarih Araştırma Komisyonu” kurulması ve bu konuda tüm arşivlerin araştırmacı ve tarihçilere açılmasını teklif ederek Türk arşivlerini bu amaçlar doğrultusunda ilgi duyan herkese açtı. Ancak gerek Ortak Tarih Komisyonu çabalarımız gerekse arşivlerin açılması yönündeki duruşumuz gereken cevabı ve ilgiyi görmedi. Biz gerçekten tarihsel gerçeklerin açığa ve ortaya çıkarılmasından yanayız ve bununla yüzleşmekten de asla geri durmayız.” dedi.

Sözde Ermeni soykırım tasarısının 1993 yılında kabul edildiği Arjantin Parlamentosu’nun en önemli salonu olan mavi solanda farklı partilerden çok sayıda Arjantinli senatör ve milletvekiline hitap eden Türk Delegasyonu Başkanı Ali Şahin, “Tarihsel olaylara konjonktürel yaklaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Bundan yüz yıl önce 1. Dünya savaşı ikliminde yaşanmış savaş iklimi altında vuku bulmuş kimi olaylara bugünün konjonktürü ile bakmak ve yaklaşmak bize doğru bir perspektif sunmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Tarihsel acıların siyasal malzemeler yapılmasına karşı olduklarını dile getiren PARLATINO Türk Delegasyonu Başkanı Şahin: “ Bu acıların üçüncü taraflarca istismar edilmesine de karşıyız. Bu tür tarihsel acılar ve sorunlar siyasetçilerin değil tarihçilerin, araştırmacıların ve bilim adamlarının konusu olmalıdır. Ve onların ortaya koyduğu gerçeklerle yürümeliyiz. Bir takım algılarla değil.” dedi.

Diaspora bugünkü Ermenistan gerçeklerinden son derece uzaktır

Arjantin’deki Ermeni diasporasına da değinen Ali Şahin, "Şunun da altını çizmek isterim ki; diaspora bugünkü Ermenistan gerçeklerinden son derece uzaktır. Şu an Türkiye-Ermenistan ilişkileri son derece müspet yönde ilerlemektedir. Kapalı olan hava sahamızı Ermenistan’a açtık. Ticari ilişkilerimizi başlattık. Üst düzey görüşmeler devam etmekte. Ancak maalesef ki bütün bu iyileşme ve normalleşme süreçleri diaspora tarafından zehirlenmektedir. Diaspora bugünkü Ermenistan gerçeklerinden son derece uzakta ve Ermenistan meselesini kendisi için bir varlık ve hayatta kalma sebebi haline dönüştürmüştür.” ifadelerini kullandı.



Konuşmasında Arjantin’in bu konudaki yaklaşımlarını anlayışla karşılamakla birlikte bir orta yolun da bulunması gerektiğinin altını çizen Şahin sözlerini: “Arjantin’le olan ilişkilerimizi hak ettiği noktaya taşımamız için birbirimizin gözlerine direkt bakmamız gerekiyor. Arjantinli dostlarımızdan Türkiye’ye kendi gözleri ile bakmalarını, kendi kulakları ile dinlemelerini ve kendi kalpleri ile yaklaşmalarını bekliyoruz. Bu nedenle siz parlamenter dostlarımdan Türk-Arjantin ilişkileri ve parlamenter diplomasiyi geliştirmek adına özel çabalarınızı istirham ediyorum.” şeklinde tamamladı.



Arjantin Parlamentosu’nun mavi salonunda çok sayıda Arjantinli senatör ve milletvekilinin katılımıyla gerçekleşen toplantı, sözde soykırım tasarısının yıllar önce kabul edildiği Arjantin parlamentosunda gerçekleşmesi bakımından bir ilki teşkil ediyor. Ve Türk tezlerinin Arjantin parlamentosunda bilimsel bir yaklaşımla sunulması bakımından da oldukça önem arz ediyor.