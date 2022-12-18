Arjantin Dünya Şampiyonu!
2022 FIFA Dünya Kupası'nda finalde Fransa'yı penaltı atışları sonucu mağlup eden Arjantin şampiyon oldu.
FİFA 2022 Dünya Kupası'nda kazanan taraf Arjantin oldu. Nefes kesen maçta penaltılarda rakibi Fransa'yı 4-2 yenen Arjantin kupanın sahibi oldu.
Normal süresi 2-2 biten dev karşılaşmanın uzatma bölümünde de karşılıklı birer gol gelince maç 3-3 tamamlandı. Penaltı atışlarında Fransa'yı 4-2 mağlup eden Arjantin Kupa'ya uzandı.
Stat: Lusail
Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)
Arjantin: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Fernandez, Di Maria, Mac Allister, Messi, Alvarez
Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud
MAÇ SONUCU : Arjantin 3 - 3 Fransa (PEN: 4-2)
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