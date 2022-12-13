Arjantin adını finale yazdırdı!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda dev maçlar tüm heyecanıyla sürüyor. Yarı final karşılaşmalarının başladığı turnuvada, Arjantin ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Katar'ın başkenti Doha'daki Lusail Stadı'nda oynanan mücadeleyi Arjantin, 3-0 kazanarak finale adını yazdıran ilk takım oldu.

Karşılaşmanın 34. dakikasında Hırvatlar karşısında penaltı kazanan Arjantin, Lionel Messi'nin golüyle mücadelede 1-0 öne geçti.

Attığı golden sonra oyunu kontrol etmeyi başaran Arjantin, Hırvatistan'a şans tanımadı ve kısa süre içerisinde Julian Alvarez'in golüyle farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarsının kalan dakikalarında gol olmazken; Arjantin, Hırvatistan karşısında 2-0 önde soyunma odasına gitti.

Karşılıklı ataklarla başlayan 2. yarıda Alvarez tekrardan sahneye çıktı. Orta sahada topla buluşan Lionel Messi, Hırvatistan savunmasını çalımlayarak ceza sahasına girdi ve Alvarez'in attığı farkı 3'e çıkaran golde asisti yaptı.



Hırvatistan karşısında rahat bir galibiyet alarak finale adını yazdıran Arjantin'in rakibi, Fas - Fransa arasında oynanacak maçla belli olacak.