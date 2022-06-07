Apple Türkiye'den iPhone fiyatlarına zam

Apple Türkiye, iOS 16’nın tanıtıldığı günde pek çok cihazının fiyatlarına zam yaptı.

Yeni fiyatlarla birlikte en ucuz iPhone 13 modeli 20.999 TL olurken, en pahalı iPhone 13 Pro Max modelinin fiyatı 41.799 TL’ye ulaştı.

iPhone 13 mini Eski ve Zamlı Türkiye Fiyatları (6 Haziran 2022)

128GB 17.499TL 20.999TL

256GB 19.299TL 22.999TL

512GB 22.099TL 26.999TL

iPhone 13 Eski ve Zamlı Türkiye Türkiye Fiyatları (6 Haziran 2022)

128GB 18.999TL 22.499TL

256GB 20.799TL 24.499TL

512GB 23.599TL 28.499TL

iPhone 13 Pro Eski ve Zamlı Türkiye Fiyatları (6 Haziran 2022)

128GB 24.999TL 29.999TL

256GB 26.799TL 31.999TL

512GB 29.599TL 35.999TL

1TB 32.399TL 38.799TL

iPhone 13 Pro Max Eski ve Zamlı Türkiye Fiyatları (6 Haziran 2022)

128GB 27.999TL 32.999TL

256GB 29.799TL 34.999TL

512GB 32.599TL 38.999TL

1TB 35.399TL 41.799TL

iPhone 11 ve iPhone SE'ye de zam geldi (6 Haziran 2022)

iPhone 11'in 64 GB modelinin fiyatı 14.999 TL'ye yükselirken, 128 GB modeli 15.999 TL oldu. iPhone SE 64 GB modeli 13.499 TL, 128 GB modeli 14.499 TL ve 256 GB modeli 16.499 TL’ye satılacak.