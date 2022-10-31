Antalya'da oteller kış sezonunda kapanmayacak!

Alman turistlerin kış turizmi tercihi Türkiye oldu. Alman turizm kaynaklarına göre kış rezervasyonlarının ülkelerde göre dağılımında en büyük artışın Türkiye’de olduğu belirtilerek “uzun süreli tatilcilerin ilgisi Doğu Akdeniz” denildi. Artış nedeniyle THY Lufthansa ortaklığı olan havayolu şirketi Sun Express ise 800 ek uçuş planladı.

TUI Sun & Beach Ürün Yönetimi Başkanı Doreen Schwebe yaptığı açıklamada "Antalya, yaz sezonunda Mallorca'nın arkasında ikinci sıraya yükseldi. Önümüzdeki kış aylarında Türkiye, Mısır ve Kanarya adalarından sonra en çok tercih edilen destinasyon oldu” açıklamasını yaptı.