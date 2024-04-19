Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 1158 kişi yakalandı
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında, aranan 1158 kişinin yakalandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 5-18 Nisan'da emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yürütüldü.
Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 3, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 21, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 54, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 343 ve ifadeye yönelik aranan 737 kişi yakalandı.
Ankara il genelinde 05 – 18 Nisan 2024 tarihlerini kapsayan dönemde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon sonuçlarına ilişkin bilgiler… pic.twitter.com/NznDm8m0y0— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) April 19, 2024
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