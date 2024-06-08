Ankara yine sele teslim!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da etkili olacak yağışlar için uyarı yapılmasına rağmen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi yağmur ve sel önlemi almamakta direniyor.

Başkentte öğleden sonra etkili olan sağanakta birçok noktada cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar suyla kaplı alanlarda yolda kaldı.

Yağış en çok Sincan ilçesinde etkili oldu. Sincan Törekent mevkinde Ayaş ilesine giden yol tamamen suyla kaplandı ve ulaşıma kapandı.

Ankara Ayaş Yolu'nda yoğun yağış sonrası otomobiller suya gömüldü. pic.twitter.com/I5V5Jz1Mld — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 8, 2024

Yolda uzun araç konvoyu oluştu. Bazı araçların içi suyla doldu. Sürücüler ve vatandaşlar, araçların içindeki suyu pet şişelerle boşaltmaya çalıştı.

Sincan'daki Yenikent pazar yerini de su bastı. Su içinde kalan pazar yerinde esnaf ürünlerinin zarar görmemesi için önlem almaya çalıştı.

İlçede Gaziosmanpaşa Metro İstasyonu'nda da su baskını yaşandı. Metronun içine dolan suyun rayların üzerine şelale gibi aktığı görüldü. Kentte bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Kendi imkanlarıyla sel sularını tahliye eden Ankaralılar, önlemlerin yetersiz olmasından dert yandı.