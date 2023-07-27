Ankara kavrulacak: 3 bölgede yağmur var!

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası sona erdi. Marmara, Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağmur beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarının 8 ila 12 derece düşmesi bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa, Eskişehir, Çankırı, Kars, Ardahan, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğusu, Kütahya’nın kuzey çevreleri, Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 8 ila 12 derece azalacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney, zamanla Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı, Batı Karadeniz'in batısı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Ankara kavrulacak

Aşırı sıcakların Marmara ve Ege bölgeleri dışında 2 gün daha etkili olması bekleniyor. Ankara'da sıcaklığın 39 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde öğle güneşin altında fazla kalmamaya özen gösterilmeli, yazın en sıcak günü, Eskişehir ve Kayseri 37, Konya 38 derece.

Ege Bölgesi'nde sıcaklık 5 derece azalırken, poyrazın da kuvvetlenmesi bölgedekilere rahat nefes aldıracak. Bodrum 35, Muğla ve Afyon 36, Denizli 42 derece.