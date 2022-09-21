Ankara Edebiyat Festivali başladı!

Musiki Muallim Mektebi'nde düzenlenen açılış töreninde saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Seymen gösterisi sunuldu ve Ankara türküleri eşliğinde oyunlar oynandı.

Burada konuşan TYB Genel Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, kökleri sağlam bir temel atılırsa her işin kalıcı olacağını ifade etti ve festivalin çok uzun yıllar sürdürülmesi temennisinde bulundu.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de festivalin geleneksel hale gelmesini istediğini belirterek, belediye olarak bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Köse, "Bizlere düşen somut ya da soyut tüm eserlere sahip çıkmaktır." dedi.

TYB Ankara Şube Başkanı Mehmet Sait Uluçay da edebiyatın geçmişten bugüne bir milletin fikir ve düşünce yapısını, dünya görüşünü, kültür ve medeniyetini yeni kuşaklara aktardığı için çok önemli olduğunu kaydetti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise Ankara'da edebiyat festivalinin düzenlenmesinin ve bunun kalıcı olmasının önemini anlattı.

TYB Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan da Ankara'nın bugün edebiyatın başkenti olduğunu kaydetti.

Programa Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl'ün yanı sıra öğrenciler ve çok sayıda Ankaralı katıldı.

Festival kapsamında paneller, konserler ve imza günleri gerçekleştirilecek. Festival 25 Eylül'de sona erecek.