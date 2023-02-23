Angela Merkel'in hayatı 1 Mart'ta Netflix'te

Medya ve eğlence sektörünün öncülerinden olan Netflix yepyeni bir dizi ile izleyicileri ekranlara kilitlemeyi hedefliyor.

Eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in hayatını konu alan dizi 1 Mart'ta izleyicileri ile buluşacak.

Dizide daha önce görülmemiş röportaj ve arşiv görüntüleri yer alırken Doğu Almanya'daki gençliğinden günümüze kadar ulaşan kariyer basamaklarını nasıl geçtiğini gösteren görüntüleri göreceğiz.

Dizide başta Angela Merkel olmak üzere Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Eski Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Ben Rhodes, Eski Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'da yer alıyor.