Anayasa çalışmalarının 18 saatlik video kaydı var

Taşkaya, “Görüntülerde 4 partinin (CHP, İYİ Parti, SP ve HDP) milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 10’dan fazla kişi var" dedi.

İYİ Parti’den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın gündeme getirdiği CHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin, anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu öncülüğünde hazırladığı anayasa taslağı ülke gündemine bomba gibi düştü. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener iddiayı yalanlasa da İYİ Parti’den istifa eden eski Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya elinde görüşmelere ilişkin video kaydı olduğunu iddia etti.

KENDİLERİ KAYDA ALDI

İddiaya göre görüşmelere katılan parti temsilcileri, liderlerini bilgilendirmek için kendi görüntü kayıtlarını aldı. Ancak sır gibi gizlenmek istenen bu kayıtlar daha sonra bazı isimlere sızdı. Bu kayıtlardan birisi de İYİ Parti eski yöneticisi Taşkaya’nın eline geçti. Kayıtlarla ilgili Yeni Şafak’a konuşan Taşkaya’nın elinde 18 saat görüntü olduğunu ifade etti.

GÜNDEMLERİ ANAYASA

Taşkaya şunları kaydetti:

“Görüntülerde 4 partinin (CHP, İYİ Parti, SP ve HDP) milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 10’dan fazla kişi var. Görüntüler 3,5 ay süren görüşmelerin sadece bir bölümüne ait. Görüşmelerde siyasi parti temsilcileri anayasanın değiştirilemez 4 maddesi başta olmak üzere parlamenter sisteme dönüş, açılım sürecinde yaşananları masaya yatırıyor.”

BAŞKA HDP’Lİ DE VAR

“Türkiye’yi kucaklayacak bir anayasa söylemi ile çalışmalar yürüten katılımcıların gündem maddeleri arasında özerklik de var, bu görüntülerle açık açık görülüyor. Çalışmalara CHP adına İbrahim Kaboğlu, İYİ Parti adına Ahmet Kamil Erozan, HDP adına Eş Genel Başkanı Prof. Dr. Mithat Sancar’ın katıldığı görülüyor. Ayrıca başka bir HDP’li ile uzmanlar da var.

Elimdeki görüntü, itiraflar ve belgelerle amacım bu Anayasa işini hukuki zemine çekip mahkemenin haklı olduğumuzu ortaya çıkarmasıdır. Söyledikleri ve itiraf ettiklerini kıvıran siyasetçiler bunlar! İstedikleri kadar yalanlasınlar, medya açısından bakıp pirim yapmak istiyorlar ama önemli olan bu işin belgeleriyle hukuki zeminde ortaya çıkmasıdır.”

TASLAKTA NE VAR?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Millet İttifakı’nın anayasası’ olarak nitelendirdiği taslak, CHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin, anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu öncülüğünde hazırlandı. Federatif sisteme kapı aralayacak taslak, yerel yönetim modeliyle dikkat çekiyor. Üniter yapının korunacağı iddia edilse de “yerel meclis” anlamına gelebilecek konseyler kurulmasının önerildiği taslak, gizli görüşmeler ile 2018’de yapılan iki ayrı oturumda oluşturuldu. Sözkonusu metinde “Türkiye’nin sayıları 2 ila 5 il arasında değişen idare biçimlerini kapsayacak şekilde 20-25 bölgeye ayrılarak yönetim birimleri oluşturulmalı” deniliyor. Dört partinin üzerinde çalıştığı anayasa taslağında ‘Türk devleti’ yerine ‘Türkiye devleti’ ifadesi kullanılıyor, çok dilli eğitim talebi, din dersi yerine ‘kültür’ dersi, ateistliğe atıf ve eşcinsellik anayasal güvence altına alınıyor.