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Amasra'da 42 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasında ses kaydı ortaya çıktı

Amasra'da 42 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında ses kaydı ortaya çıktı. Türkiye Taşkömürü Kurumu kaynaklarından alınan ses kaydında, eksi 300 kotundaki işçilere "Ayağı komple boşaltın'' talimatının iletildiği duyuluyor.

Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim 2022'de 42 işçinin hayatını kaybettiği, 10 işçinin yaralandığı maden faciasında ses kaydı ortaya çıktı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu kaynaklarından alınan ses kaydında, eksi 300 kotundaki işçilere "Ayağı komple boşaltın'' talimatının iletildiği duyuluyor.

Bu uyarı sayesinde ayaktaki 10 madencinin kurtulduğu belirtildi. Öte yandan maden faciasıyla ilgili hazırlanan savcılık fezlekesinde TTK'nın 4 yöneticisi hakkında 1080'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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