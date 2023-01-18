Altın Küre Ödül Töreni'ne katılan ünlüler Kovid-19'a yakalandı!

BBC'nin haberine göre, törene katılan isimlerden Colin Farrell, Brendan Gleeson, Jamie Lee Curtis ve Michelle Pfeiffer'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü, ödül töreninden sonraki günlerde Kovid-19 testlerinin pozitif olduğunu duyurdu.

Artan Kovid-19 vakalarının ardından pazar günü yapılan Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri etkinliğinde ise davetlilere Kovid-19 testi zorunluğu getirildiği açıklanmıştı.

Törene katılamayan ünlülerden Pfeiffer bir Instagram paylaşımında, "Bugün Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri'ni kaçırdığım için çok üzgünüm. Evet, koronavirüs" ifadesini kullandı.

Pfeiffer'ın, aktör Jeff Bridges'e "Yaşam Boyu Başarı" ödülünü vermesi planlanıyordu ancak yerine ödülü John Goodman verdi.

Kovid-19 vakalarının küresel ölçekte tırmanışa geçmesinin ardından uzmanlar ise ünlüler arasında görülen salgının sürpriz olmadığına dikkati çekerek tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Boston Çocuk Hastanesi'nden Epidemiyolog Dr. John Brownstein, çok sayıda virüsün dolaşımda olduğuna işaret ederek kapalı mekan etkinliklerinde bulaşın kaçınılmaz olduğunu kaydetti.