Akşener'den geri vites: Ben onlara zevzek demedim

Emekli 104 amiralin AK Parti hükümetini hedef alan darbe imalı ihanet bildirisi hakkında "zevzeklik" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ağız değiştirerek çark etti.

Gece yarısı darbe içerikli skandal bir bildiri yayınlayan emekli amiraller hakkında "Bu bildiri bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti" yorumunu yapan Akşener geri vites yaparak, "Benim emekli ya da görevdeki askerleri hedef almam söz konusu olamaz" dedi.

Sözlerinin çarpıtıldığını iddia eden Akşener, asıl niyetinin emekli amiralleri hedef almak olmadığını söyledi.

28 Şubat sürecinde kendisi için "Onu İçişleri Bakanlığının girişinde yağlı kazığa oturturum" diyen general hakkında şikayetçi olmayan Meral Akşener konuya dair yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Benim emekli ya da görevdeki askerleri hedef almam söz konusu olamaz. Hedef İYİ Parti'ye operasyondu. Önüne geçtik. İYİ Parti olmadı emekli askerlerin ve yakınlarının CHP üyelikleri üzerinden algı yaratmaya kalkıştılar bunu da vatandaşımız yemedi."