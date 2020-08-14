AjansHaber.com.tr Gündem Küçük yaşta çocuk Aksaray'da küçük yaştaki çocuk otomobil kullanırken görüntülendi AKSARAY’da küçük yaştaki çocuğun Aksaray-Ankara karayolunda, otomobil kullanması cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil içerisinde 3 kişinin daha olduğu görülüyor. 14 Ağustos 2020 16:13 Son Güncelleme: 14 Ağustos 2020 16:17 şehirler arası yol küçük yaşta araba kullanırken görüntülendi Benzer Videolar ‘Bazılarına demokrasi bol geliyor' Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı Trabzon'da heyelan can aldı! George Floyd'a polis şiddeti kamerada! Aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı Doya Doya Moda'da Rakibini havuza attı Çok İzlenen Videolar Sinirlendiği kadın sürücü ve aracına saldırdı CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşılamıyor Telefonu kulağından çaldılar! Kemal Reis Türk milletine selam gönderdi! Suç örgütünün adreslerinden çıkanlar şok etti