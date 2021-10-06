AK Partililer Facebook'cu, CHP'liler Twitter seviyor

Pazartesi günü Whatsapp, Facebook ve Instagram'da, dünya çapında yaşanan 7 saatlik kesinti, sosyal medyanın önemini bir kez daha hatırlattı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de bugün partilerin sosyal medya kullanım tercihlerini yazdı. Selvi, AK Partililer'in Facebook'u, CHP'liler'in ise Twitter'ı tercih ettiğini ileri sürdü.

"AK Partililer Facebook seviyor"

Partilerin de sosyal medya mecralarını kullanım konusunda farklı tercihleri olduğuna dikkat çeken Selvi, AK Parti'nin daha çok Facebook uygulamasını tercih ettiğini söyledi:

"AK Partililer ezici bir çoğunlukla Facebook tercih ediyorlar. Yüzde 50.5’le Facebook diyorlar. İkinci sırada ise yüzde 36.2’yle YouTube geliyor. Belli ki AK Partililerin müzik dinleme eğilimleri yüksek. Twitter kullanımı yüzde 23.3’le üçüncü sırada gelirken, ilginç bir şekilde Instagram yüzde 18.6’yla son sırada yer alıyor."

"CHP'liler Twitter'cı"

"CHP’liler ise tüm sosyal medya platformlarına eşit bir şekilde dağılmış durumdalar. Ama CHP’liler ağırlıklı olarak Twittercı. Yüzde 31.7’yle Twitter ilk sırada gelirken onu yüzde 28.1’le Instagram takip ediyor. Yüzde 27.5’le YouTube üçüncü sırada yer alırken, Facebook yüzde 13.2’yle son sırada geliyor. AK Partililerle CHP’liler sadece siyasette ters düşmüyorlar. Sosyal medya tercihlerinde de taban tabana zıtlar."

"MHP de Facebook kullanıyor"

"MHP’liler yüzde 15.2’yle ilk sırada Facebook’u tercih ediyorlar. Facebook kullanımında Cumhur İttifakı oluşmuş durumda. Onu ikinci sırada yüzde 9.2’yle Instagram takip ediyor. Son iki sırada ise yüzde 8.7’yle YouTube ve yüzde 1.9’la Twitter geliyor."

"İYİ Partililerin favorsisi Twitter"

"İYİ Parti’de daha önce sosyal medya kullanımı daha yüksekti. Hatta bir ölçümde sosyal medya partisi tespitinde bulunmuştuk. Ama bu kez biraz gerilemiş gibi. İYİ Partililerin birinci tercihi yüzde 14.1’le Twitter. Instagram ise yüzde 9.7’yle ikinci sırada gelirken, onu yüzde 8.7’yle Facebook takip ediyor. YouTube yüzde 4.3’le son sırada yer alıyor.

"HDP Instagram tercih ediyor"

Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan HDP’lilerin birinci tercihi yüzde 14.6’yla Instagram. Twitter ise yüzde 13’le ikinci sırada geliyor. YouTube yüzde 10.1’le üçüncü sırada yer alırken, Facebook yüzde 4.5’le son sırada geliyor."