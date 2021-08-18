AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Muharrem ayına özel paylaşım

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Muharrem ayının 10. gününe ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın satır başları:

"Aşura; ta'zim ve matem günü olduğu kadar direnişin, cesaretin, sadakatin, şehadetin tarihe altın harflerle yazıldığı bir gündür.

Hakk'ı üstün tutarak zulme boyun eğmeme tavrını ümmete miras bırakan Kerbela bilinci, kıyamete kadar yol gösterici olacaktır.

Muharrem ayının 10. gününde Şah-ı Şehîd-i Kerbela Hz. Hüseyin (ra) efendimizi ve ona sadakatinden taviz vermeyerek Hakk'ı ayakta tutmak için mücahede eden tüm şehidlerimizi rahmetle yad ediyorum."