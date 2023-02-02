Adana'da kargoyla uyuşturucu gönderen 4 sanığa dava açıldı

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla geçen yıl 13 Eylül'de tutuklanan A.Y, H.K, M.O. ve U.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde yaşayan U.A'ya il dışından kargoyla uyuşturucu geleceği bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip başlattığı, geçen yıl 12 Eylül'de Gürselpaşa Mahallesi'ndeki kargo şubesine otomobille gelen sanıkların valizi aldığı belirtildi.

Sanıkların kargo şubesinden valizi alıp otomobilin bagajına yerleştirdikten sonra polis ekiplerince Gürselpaşa Mahallesi 75564 Sokak'ta yakalandığı, otomobilin bagajında yapılan aramada ise valiz içindeki un çuvalına gizlenmiş 11 kilo 170 gram uyuşturucu ele geçirildiği anlatılan iddianamede sanıklar A.Y, H.K, M.O. ve U.A'nın üzerlerine atılı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.

İddianamede yer verilen ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.