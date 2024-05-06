79 yıl sonra ilk ezan heyecanı! Açılışı Erdoğan yapacak
Fatih'te bulunan ve İstanbul'un fethinin ardından camiye çevrilen önemli eserlerden olan Kariye Camii, 79 yıl aradan sonra bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'den katılacağı törenle yeniden ibadete açılacak.
Kariye Camii'nde 79 yıl sonra ezan sesi duyulacak.
Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan 201 eserin toplu açılış töreni, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı beklenen ve Vakıf Haftası kutlama programı kapsamında düzenlenecek törende, söz konusu eserlerden 33'ünün açılacağı İstanbul'daki Kariye Camii'ne de canlı bağlanılacak.
2020 yılında tekrar cami oldu
1948 yılında da dönemin Müzeler İdaresine bağlanarak müze haline getirilen Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu.
Bu kararın ardından restorasyonuna başlanan camideki çalışmalar 4 yıl sonra tamamlandı.
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