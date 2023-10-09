6 yaşında evlendirme davası: Duruşma 23 Ekim'e ertelendi
6 yaşındaki H.K.G.'nin evlendirilmesiyle ilgili davada baba Yusuf Ziya Gümüşel'in yeni avukatının savunma için süre talep etmesi gerekçesiyle duruşma 23 Ekim'e ertelendi.
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya saat 10.30'da başladı. Bir önceki celse Yusuf Ziya Gümüşel'in avukatı istifa etmişti. Gümüşel'in yeni avukatı savunma yapmak için süre talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık avukatına savunma yapması için süre vererek duruşmayı 23 Ekim'e erteledi.
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