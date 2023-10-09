AjansHaber.com.tr Yaşam 6 yaşında evlendirme davası

6 yaşında evlendirme davası: Duruşma 23 Ekim'e ertelendi

6 yaşındaki H.K.G.'nin evlendirilmesiyle ilgili davada baba Yusuf Ziya Gümüşel'in yeni avukatının savunma için süre talep etmesi gerekçesiyle duruşma 23 Ekim'e ertelendi. 

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya saat 10.30'da başladı.  Bir önceki celse Yusuf Ziya Gümüşel'in avukatı istifa etmişti. Gümüşel'in yeni avukatı savunma yapmak için süre talep etti.  Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık avukatına savunma yapması için süre vererek duruşmayı 23 Ekim'e erteledi. 

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Pazarcı kardeşleri vuran 2 kişi tutuklandı
Cesedi bulunan kadının katil zanlısı tutuklandı!
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 6 ölü 16 yaralı!
Ülkeye kaçak otomobil motoru getirdi!
Sapanca'da 9 araç birbirine girdi; 4 yaralı!
Eskişehir'de Osmanlı eserleri ele geçirildi!
Düğünde çıkan tartışma kanla bitti: 2 ölü,1 yaralı