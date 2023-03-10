5 ilde hasar tespit çalışmaları bitti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Risk Kalkanı Modeli II. Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

Kurum, ''Bizim bekleyecek 1 dakikamız, saniyemiz yok. Bütün bilim insanlarımızla hemfikiriz. Bir taraftan hasar tespit çalışmamız devam ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgileri aktaran Kurum, 1 milyon 706 bin binada inceleme yapıldığını kaydetti. İncelemesi yapılan binalardan 821 bin 302 bağımsız bölümün ağır hasarlı, acil yıkılacak olduğunun tespitinin yapıldığını bildirildi.

Bakan Kurum, 5 ilimizde hasar tespit çalışmalarını tamamlandığını belirtti. Kalan illerde de hasar tespit çalışmasında %90 seviyesine gelindiğini bildirdi. Kurum, artçı depremler nedeniyle yeniden hasar tespiti çalışılan yerlerin olduğunu ekledi.

Öte yandan, Bakan Kurum yıkılan binaların %96.6'sının 99 öncesi yapıldığını ifade etti.

Kurum, ''İlk andan itibaren hem yereldeki hem de uluslarasındaki üniversitelerimizde şehirlerimizin ihya dönemini yürütüyoruz. Amacımız şehirlerimizi tarihiyle, kültürüyle koruyacak anlayışla, çevresini, doğasını koruyacağız. Şehrin 50-100 yılını planlayacak şekilde bakıyoruz.'' dedi.