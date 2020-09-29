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4 belediye meclis üyesi CHP'den istifa etti

CHP Üsküdar Belediye Meclis Üyesi dört kişi partilerinden istifa etti.

CHP Üsküdar Belediye Meclis üyeleri Hüseyin Kazan, Selahattin Kamışoğlu, Köksal Durmuş ve Ahmet Başbaydar dün gece partilerinden istifa etti.

İstifa eden 4 kişi, belediye meclis üyeliğine ise devam ediyor. CHP böylece Üsküdar'da 4 sandalye kaybetti.

İstifaların duyulmasının ardından sosyal medyada "Bu kişileri listelere yazanlar ve meclis üyesi yapanlar konuşsun" tepkisi gösterildi.

CHP

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