4 belediye meclis üyesi CHP'den istifa etti

CHP Üsküdar Belediye Meclis üyeleri Hüseyin Kazan, Selahattin Kamışoğlu, Köksal Durmuş ve Ahmet Başbaydar dün gece partilerinden istifa etti.

İstifa eden 4 kişi, belediye meclis üyeliğine ise devam ediyor. CHP böylece Üsküdar'da 4 sandalye kaybetti.

İstifaların duyulmasının ardından sosyal medyada "Bu kişileri listelere yazanlar ve meclis üyesi yapanlar konuşsun" tepkisi gösterildi.