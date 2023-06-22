3 yıl aradan sonra Çin uçuşları başladı!

Sichuan Airlines'in Chengdu-İstanbul seferleri, pazartesi ve çarşamba günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilecek

Çin'in Chengdu şehrinden havalanan Sichuan Airlines seferi, İstanbul Havalimanı'nda Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Sichuan Airlines Genel Müdürü Cheng Xiaobo ve havalimanı işletmecisi İGA'nın Kurumsal İlişkiler Direktörü Turgay Yaman'ın katıldığı törenle karşılandı.

Dönüş seferi için de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde ayrı bir tören düzenledi. Törende konuşan Turgay Yaman, Sichuan Airlines'in İstanbul Havalimanı'na yeniden uçuş başlatmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Çin'deki beşinci diplomatik temsilciliği olan Chengdu Başkonsolosluğunun yakın zamandaki açılışını takiben yeniden başlayan Chengdu-İstanbul uçuşlarının iki ülke arasındaki yakın işbirliğini daha da ileri seviyelere taşımaya katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sichuan Airlines İstanbul Temsilcisi Reggie Ching de İstanbul'a yeniden sefer başlatmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ching, Chengdu-İstanbul seferlerinin hem Çin hem de Türkiye açısından önem taşıdığını belirterek, "3 yıldan sonra kaldığımız yerden yeniden başlıyoruz. Bu rotayı daha iyi yapmayı hedefliyoruz. Türkiye'deki her alanda bize destek veren arkadaşlarımızın katkısıyla buna başaracağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesildi.

Törene, İGA yöneticilerinin yanı sıra Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğundan yetkililer de katıldı.

Sichuan Airlines İstanbul Havalimanı'na uçan 91. hava yolu şirketi oldu

İstanbul Havalimanı'nın bu yılki hedefleri arasında havalimanına operasyon gerçekleştiren hava yolu şirketlerinin sayısının 100'e çıkarılması yer alıyor. Sichuan Airlines, 2023 yılı içerisinde İstanbul Havalimanı uçuşlarına başlayan 11. hava yolu şirketi olurken, İstanbul Havalimanı tarafından uçuşlarına ev sahipliği yapılan toplam hava yolu şirketi sayısı 91'e ulaştı.

Çin ile Türkiye arasında faaliyet gösteren hava yolu şirketi sayısı ise ikiye yükseldi.

Sichuan Airlines, Chengdu-İstanbul seferlerini, pazartesi ve çarşamba günleri olmak üzere haftada iki kez Airbus A330-200/A330-300 model uçaklarla yapacak.