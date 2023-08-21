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3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmıyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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