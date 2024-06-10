3 ilde orman yangınına müdahale devam ediyor!

Adana, İzmir ve Tokat'ta çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Adana’da Konakkuran mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme uçağı, 5 helikopter, 4 su tankı ve çok sayıda arazöz yönlendirildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürerken bölgedeki sarp arazi yapısı ve rüzgar, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.

Bergama’da da orman yangını başladı

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bozyerler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz ile ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürdürüyor.

Tokat’ta da yangına müdahale devam ediyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Ustahasan köyünde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.