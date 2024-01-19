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25 yaşındaki teknisyen evinde ölü bulundu: 1 gözaltı

Şanlıurfa’da, ağız diş teknisyeni Hicret Can (25) evde göğsünden silahla vurulmuş, ölü halde bulundu. Evde bulunan M.S. gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa Ağız ve Diş Hastanesin'de teknisyen olarak görev yapan Hicret Can'ın oturduğu evden silah sesi duyulması üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla gelen ekipler, evde Hicret Can'ı kanlar içerisinde silahla göğsünden vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Hicret Can’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Hicret Can’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, evde bulunan M.S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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