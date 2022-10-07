18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok" başlığıyla yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2022
Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/AuixZzyCF1
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