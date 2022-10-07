18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok" başlığıyla yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!



Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.



Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/AuixZzyCF1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2022