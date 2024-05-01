1 Mayıs bilançosu açıklandı: 226 gözaltı!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gerçekleşen gösteriler sırasında 28 polis memuru yaralandı.

İstanbul'daki kutlamalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı 42 bin 434 personel görev yaptı.

Saraçhane başta olmak üzere çeşitli noktalardan, bazı siyasi parti ve sendika üyelerinin de bulunduğu grupların Taksim Meydanı'na çıkması engellenirken, atılan taşlar ve bayrak sopalarıyla saldırıya uğrayan 28 polis memuru yaralandı.

Yaralı polis memurları hastanelerde tedavi altına alındı.

Bu arada, Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 217 kişinin, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ndeki işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya, X sosyal medya hesabından 1 Mayıs etkinliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde ülkemiz genelinde siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından 78 ilimizde 210 etkinlik düzenlendi.

Miting, yürüyüş, basın açıklaması ve çelenk koyma gibi etkinliklere yaklaşık 240 bin kişi katıldı. İzin verilmeyen alanlarda gösteri yapan, uyarıları dinlemeyen ve polisimize saldıran İstanbul’da 217, Tunceli'de 4, Kahramanmaraş’ta 3 ve Aydın'da 2 olmak üzere toplam 226 şahıs gözaltına alındı.

Olaylarda 28 güvenlik görevlimiz hafif şekilde yaralandı." ifadelerini kullandı.