Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk seçildi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk'ün seçilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasanın 154'üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30 ve 32. maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Şentürk'ü seçtiği kaydedildi.

Muhsin Şentürk kimdir?

Muhsin Şentürk, 1968 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Şentürk, kariyerine Ankara’da hakim adayı olarak başladı.

Kariyeri boyunca Kars'ın Susuz ilçesi ve Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı, ardından Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde tetkik hakimi olarak çalıştı ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu.

2012 yılında Yargıtay üyeliğine atanan Şentürk, evli ve iki çocuk babasıdır.