Türkiye: Tüm seçimlerin anası ve tüm zaferlerin babası

"Minareler süngü,kubbeler miğfer, Camiler kışlamız, müminler asker, Bu ilahi ordu dinimi bekler, Allahu Ekber,Allahu Ekber."...

1998'de, dönemin İstanbul Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziya Gökalp'in bu şiirini okuduğu için mahkeme tarafından 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Erdoğan'ın aldığı bu hapis cezası onu, inandığı yolda yürümesi için daha da güçlendirdi. Kararlıydı, Türkiye'nin içine düştüğü bu darbeci düzene karşı sonuna kadar savaşacaktı.

Erdoğan, Şubat 1954'te Karadenizli mütevazı bir ailenin oğlu olarak İstanbul'da doğdu. Tüm hayatı mücadeleyle geçen Erdoğan, o mütevazılığını hiç kaybetmeden Türk siyasi sahnesinin zirvesine kadar çıktı.

Erdoğan, Ağustos 2001'de Türkiye siyasi yeplazesinin muhafazakar kanadında Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (AKP) kurdu ve 2002 seçimlerinde ezici bir zafer kazandı. Erdoğan'ın 23 yıl sonra geçtiğimiz pazar günü elde ettiği 17. seçim zaferi, Erdoğan'ı modern Türkiye'nin lideri olarak çeyrek asırdır kesintisiz olarak ülkenin başında tutmuş olacak.

Erdoğan, İslam coğrafyasını dünyaya taşıyabileceği güce dair güçlü bir vizyona sahip. İslami değerlerden kopmadan dünyaya kafa tutan Erdoğan, ülkenin doğal kaynaklarını güvence altına alıp ekonomik bağımsızlık yolunda da önemli adımlar attı. Şimdi Türkiye, Erdoğan sayesinde sadece kendi coğrafyasında değil, uluslararası alanda diplomatik başarılara da imza atan ve dikkatle takip edilen bir ülke durumunda.

Erdoğan'ın iktidarını devam ettirecek olması, AB'nin Türkiye'nin üyelik yolundaki taleplerini kulak ardı etmesine neden olabilir. Çünkü Erdoğan geri adım atmıyor, durduğu yerde duruyor. Bütün bunlara rağmen, Türkiye, NATO'nun güneyindeki hayati coğrafi konumu nedeniyle, Batı'nın tamamıyla görmezden gelemeyeceği kadar önemlidir.

“Paella” şüphesiz İspanya'nın en ünlü yemeğidir ve Arapça 'artıklar' anlamına gelen 'Baqiyah' kelimesinden türetilmiştir. "Teşbihte hata olmaz der" Türkler, o yüzden söylemekte beis görmüyorum; Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan son seçim sürecinde Türkiye'deki bir çok muhalefet partisinin oluşturduğu "masa", Arapça artıklar kelimesinden gelen Paellaya benziyor.

Son 15 yıldır Erdoğan'a karşı her seçimi kaybeden CHP'nin parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığına aday göstermek de "geçmiş bir dönemin 'bakiyesi" gibi.

Her şeye rağmen bu Erdoğan net bir zaferle seçimleri kazandı. Ve bu Türkiye için büyük bir kazanım. Erdoğan Türkiye'de istikrarı koruyacak ve ülkesini dünyanın karşı karşıya olduğu karmaşık ekonomik ve siyasi sorunlar koridorundan başarıyla çıkaracak.

Şu bir gerçek ki, Erdoğan'ın galibiyeti Türkiye düşmanlarını tedirgin ederken, müttefikleri daha rahat bir nefes alacak.