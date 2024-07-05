Amerika Birleşik Devletleri'nde Çin ile ilgili yüksek düzeyde endişeye tanık oluyoruz. Kilit konu, Çin'in hızlı büyümesi ve başta teknoloji ve elektrikli araçlar olmak üzere birçok sektördeki belirgin rekabet avantajıdır. Bu, ABD'nin küresel çıkarlarına yönelik kritik bir tehdit olarak görülüyor. Benzer duygular, çok daha az ölçüde olsa da, Amerika Birleşik Devletleri'nin artan baskısından etkilenen diğer bazı küresel ekonomiler arasında da paylaşılıyor.

Çin'in ekonomik büyümesi, 1970'lerin sonlarında, endüstriyel üretim ve imalat ihracatı tarafından yönlendirilen, iyi ifade edilmiş ve hükümet liderliğindeki stratejik girişimlerle başladı. O zamandan beri, Çin'in ekonomik büyümesi dünyanın en hızlılarından biriydi. 1979 ve 2000 yılları arasında Reel GSYİH altı kattan fazla büyüdü.

Her şeye rağmen ABD, 2023'te 664,5 milyar ABD dolarına ulaşan toplam ticaretiyle Çin ile en büyük ticaret ortağı olmaya devam ediyor. İlginç ve dramatik bir şekilde, Çin'in ABD'ye ihracatı 500,3 milyar ABD doları, ABD'den ithalatı ise 164,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Çin ile iki numaralı ticaret ortağı 318 milyar ABD doları ile Japonya ve onu 310,7 milyar ile Güney Kore takip ediyor. Avrupa'da Almanya, 206,8 milyar toplam ticaretle dokuzuncu sırada yer alıyor ve ithalat ve ihracat neredeyse eşit.

Amerika Birleşik Devletleri, umutsuz girişimiyle ve insan hakları ihlalleri ve ulusal güvenlik çıkarlarına ilişkin endişelerin acınası bir kisvesi altında, bazı Çinli kurumlara ve işletmelere karşı artan tarifeler ve yaptırımlarda olduğu gibi tökezleyen bloklar uygulayarak Çin'in ekonomik büyümesini engellemeye çalışıyor. ABD, Çin hükümetinin ve iktidardaki Çin Komünist Partisi'nin kilit üyelerine bile yaptırım uyguluyor.

Bu yılın başlarında Çin, 2024 yılında %5'lik bir ekonomik büyüme elde etme hedefini açıklamıştı. Dünya Ekonomik Forumu'nun Mayıs 2024'te, yılın beşinci ayında yayınlanan Baş Ekonomistler Görünümü, Çin'in olumlu ekonomik görünüme sahip olmaya devam edeceğini ve ilan ettiği hedefe ulaşacağını ortaya koydu.