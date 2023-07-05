Starbucks; kahveci mi, banka mı?

Starbucks markası o kadar güçlü hale geldi ki, artık "kahve" denildiğinde akıllara otomatik olarak Starbucks" markası ya da bir Starbucks mağazası geliyor. Sohbetlerde geçen 'Haydi Starbucks yapalım' cümlesi, 'haydi kahve için buluşalım' cümlesi ile eş anlamlı hale geldi.

Wall Street Journal'a göre, Starbucks bir banka olsaydı, ABD'nin en büyük 385. bankası olurdu.

Yıllar içerisinde kendine sadık müşteriler oluşturan Starbucks, kahve satışını daha hızlı ve daha basit hale getirebilmek için geçtiğimiz dönemde bir uygulama geliştirdi. Buna göre, artık müşteriler uygulama üzerinden Starbucks hesaplarına para yükleyip kahvelerini bu şekilde uygulama üzerinden satın alıyorlar.

Starbucks, kahve severleri bunu yapmaya ikna etmek için, her kahve siparişlerinde puan kazanabilecekleri ve daha sonra satın alacakları kahvelerde bu puanları kullanabilecekleri bir bir de ödül programı geliştirdi. Şu anda Starbucks tüketicilerinin %40'ından fazlası ödemelerini "Starbucks Uygulaması" ile yapıyor.

Starbucks'ın milyonlarca müşterisi bu ödül programının cazibesiyle de uygulamayı kullanarak Starbucks kartlarına önceden para yükledi. Başka bir deyişle Starbucks'a faizsiz kredi verdi. Starbucks'ın bu uygulamasında bir kere para yükledikten sonra o parayı geri çekemiyorsunuz ve sadecee Starbucks dükkanlarından ve online olarak kahve almak için kullanabiliyorsunuz.

2022'de Starbucks'ın sadık müşterilerinin dijital cüzdanlarında tuttuğu toplam tutar 1.6 milyar ABD Dolarını geçti. Düşünün, insanlar yüzde sıfır faiz oranıyla kredi işlevi gören inanılmaz miktarda bir parayı Starbucks hesabına yatırdı.

Bu aynı zamanda Starbucks kahve şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bankaların yüzde 85'inden daha fazla varlığa sahip olduğu anlamına geliyor. ABD'deki FDIC - Federal Mevduat Sigorta Kurumu'na göre, ABD genelinde 3.900'den fazla bankanın toplam varlıklarının 1 milyar dolardan az olduğu düşünüldüğünde Starbucks'ın hesabına giren bu tutarın önemi ortaya çıkıyor.

Bunu daha da inanılmaz kılan şey ise, 2022'de 196 milyon dolarlık hediye kartı bakiyesinin kullanılmamış olması.

Şimdi soralım o zaman, Starbucks; kahveci mi, banka mı?





