Rekabetçi Türkiye ekonomisi iyi yolda

Türkiye, küresel rekabet edebilirlik sıralamasında 47. sırada yer aldı. IMD Dünya Rekabet Edebilirlik Yıllığı, siyasi, sosyal ve kültürel boyutları içeren 336 rekabet edebilirlik kriterine dayalı olarak 64 ekonominin sıralamasını açıkladı.

Buna göre Türkiye, 2023 IMD Dünya Rekabet Edebilirlik sıralamasında 47. sırada yer aldı. Türkiye 2022'de aynı sıralamada 52. sırada yer almıştı. Bir senede etkileyici bir performansla sıralamadaki yerini iyileştiren Türkiye'nin ardından 48. sırada Romanya, 49. sırada Yunanistan ve 50. sırada Hırvatistan yer alıyor.

Körfez ülkesi "BAE", bir önceki yıla göre iki sıra yükselerek ve gelişmiş ekonomiler Kanada, Avustralya, Almanya ve Birleşik Krallık'ı geride bırakarak raporda 10. sırada yer aldı. Katar 12. (2022'de 18.) ve Suudi Arabistan 17. (2022'de 24.).

Danimarka, İrlanda, İsviçre ve Singapur ilk dörde girdi. Bu ülkeler iyi planlanmış altyapıları, verimli çalışan kurumları, pazarlara ve ticari ortaklara iyi erişim yoluyla sürdürülebilir değer yaratmayı teşvik eden etkili politikaları ile öne çıkıyorlar.

Sıralamada ayrıca, ilginç bir şekilde, farklı ülkelerin rekabetçi olmaya yönelik benzersiz yaklaşımlar sergilemeye başladıklarının da altı çizildi.

Bu rekabet edebilirlik kılavuzu Türkiye için büyük önem arz ediyor. Rekabetçi ve zorlu dünya pazarında ekonomisinin önündeki engelleri ve rakipleri değerlendirmek ve bunlara yönelik önlemleri almak için bu 336 kriterin Türkiye tarafından derinlemesine incelenmesi ve ekonomi politikaları oluşturulurken göz önünde bulundurulması gerekmektedir.