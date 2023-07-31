Sıradan bir günde 1440 dakikamızı nasıl geçiriyoruz?

Bir günde, yaşamak için toplam 1440 dakikamız var. Ve bu, dünya üzerinde yaşayan herkes için eşit bir süre. Uyumak, çalışmak, yemek yemek ve boş zamanlarımızda yaptıklarımızfa hayatın tadının çıkarmak herkes için ortak aktiviteler diyebiliriz.

Ancak insanların en çok değer verdikleri şeylere zaman ayırma özgürlüğü konusunda önemli farklılıklar çıkıyor karşımıza.

Her birimiz aynı "zaman bütçesine" sahibiz; bu anlamda hepimizin elinde olan tek ortak şey; toplam 1440 dakika!

Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, bu değerli dakikaların büyük bir bölümünü çalışarak, uyumaya çalışarak ve ortalama yaşam sürelerinin %67,5'ini de uyuyarak geçirme ortak paydasına sahip.

Bir başka veri olarak da; araştırmacılar küresel günlük ortalamada, 40 yaşın altındaki insanların yaklaşık 3,5 saat yalnız kaldıklarını hesapladılar. 40 ila 59 yaşları arasında bu, yaklaşık 4 saat 45 dakikaya çıkarken, 60 yaş ve üstü insanlar yaklaşık 7 saatini yalnız geçiriyor.

Çalışma İstatistikleri Bürosu, insanların yaşam süreleri boyunca farklı faaliyetler arasında zaman tahsisi konusunda yıllık analitik ve kapsamlı veriler sağlıyor. İşin doğası gereği gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında farklı kazanma kapasiteleri ve diğer parametler sebebiyle önemli farklar var. Ancak genel ortalamaya baktığımızda ömrümüzün ne ile geçtiği konusunda aşağıdaki veriler bize çok şey söylüyor.

Ortalama ömrü 68,2 yıl olan bir kişi bakalım ömrünü nasıl geçiriyormuş;

-Uyku - 26 yıl

-Uyumaya çalışmak - 7 yıl

-Çalışma süresi - 13 yıl

-Ödenmemiş fazla mesai - 1 yıl

-TV izlemek - 8 yıl 4 ay

-Sosyal Medya - 3 yıl

-Yemek - 4 yıl 6 ay

-Tatiller - 3 yıl 1 ay

-Egzersiz - 1 yıl 4 ay

-Sosyalleşme - 1 yıl 3 gün

İnsanların ömürlerinin yaklaşık 8 yıl 4 ayını televizyon izleyerek, 3 yılını da sosyal medyada geçirdiklerine şahit olmak çok üzücü. Bu, yaşam sürelerinin neredeyse %17'sine denk geliyor. Beyin ve genel sağlık için faydalı olan egzersiz ve sosyalleşmeye ise çok daha az zaman ayrılıyor olması çok daha üzücü.

Yapılan araştırma küresel ortalama ömrün 68,2 yıl olduğunu varsayıyor. Diğer çalışmalar, iyileşen sağlık koşulları, daha temiz su, daha iyi gıda ve genel olarak iyileştirilmiş yaşam koşulları ile ortalama 78 yıllık bir yaşam süresi varsaydığından, bu veriler elbette sorgulanabilir.

Durum böyle olursa, insanların "boşa harcanabilecek" veya "yatırım yapılabilecek" bir 10 yıllarının daha olacağını söylemek mümkün.