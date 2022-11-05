Türk Kızılay'dan Kerkük'teki ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı!

Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanlığı personeli Ahmet Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük kentindeki ilkokullarda ihtiyaç sahibi öğrencilere 3 bin adet giysi yardımında bulunduklarını söyledi.

Dağlı, yardımların Türkçe eğitim veren okullardaki ihtiyaç sahibi, yetim, geliri düşük öğrenci ve ailelerine yapıldığını dile getirdi.

Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kahtan Vindavi, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Kızılay'a öğrenci ve ailelerine yapılan bu destekten dolayı için teşekkür etti.

Kıyafet yardımından Kerkük'ün çeşitli semtlerindeki okullarda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilerin faydalandığını belirten Vindavi, özellikle havaların soğumasıyla birlikte bu tür yardımların önemli olduğuna dikkat çekti.