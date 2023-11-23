Trendyol Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
25 Kasım Cumartesi:
13.30 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
26 Kasım Pazar:
13.30 Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor: Kadir Sağlam
16.00 Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Turgut Doman
16.00 Yılport Samsunspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
27 Kasım Pazartesi:
20.00 RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor: Cihan Aydın
20.00 EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
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