TikTok'a son uyarı!

Kamuoyuna yansıyan içerikleriyle tepkilere neden olan TikTok Meclis'in gündeminde.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, sosyal medya platformu TikTok'un komisyona verdiği vaatleri yerine getirmediğini açıkladı.

Kamuoyundan yükselen "yasaklayın" taleplerine de değinen Yayman, "Yasaklara karşıyız ama böyle giderse bu işin sonu yasaklamalara gider." dedi.

ABD'de yasaklanmıştı

ABD Senatosu, Çinli ByteDance şirketinin sahip olduğu sosyal medya platformu TikTok'un bir yıl içinde satılmasını ya da yasaklanmasını öneren tasarıyı geçtiğimiz ay kabul etmişti.