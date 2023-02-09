AjansHaber.com.tr Gündem TFF açıkladı! Ligler Mart ayına ertelendi

TFF açıkladı! Ligler Mart ayına ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, deprem nedeniyle liglerin bir kez daha ertelendiğini açıkladı.

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinde yaşanan acılar nedeniyle ülkemizde futbol başta olmak üzere birçok spor organizasyonu maçlarını erteledi.

TFF de yaptığı son açıklamada maçların 17 Şubat’ta oynanacağını duyurmuştu. Ancak bu karardan vazgeçildi ve yapılan son açıklamada maçlar Mart ayı başına ertelendi.

17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada, “Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 Mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık. Hatayspor Kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz. Bu sezon ligden 2 takım düşecek, 3 takım çıkacak. Gelecek sezon Süper Lig 20 takımlı olacak” ifadelerini kullandı.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
45 saat sonra kurtarıldı
Charlie Hebdo'nun alçakça karikatürüne tepki yağdı
Küçük Berat, 55 saat sonra enkazdan çıkarıldı
10 ilde OHAL kararı!
Üniversitelerin açılışı ertelendi
Charlie Hebdo'dan alçakça paylaşım!
Hipotermi riski altındakilere nasıl yardım edilir?