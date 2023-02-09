TFF açıkladı! Ligler Mart ayına ertelendi

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinde yaşanan acılar nedeniyle ülkemizde futbol başta olmak üzere birçok spor organizasyonu maçlarını erteledi.

TFF de yaptığı son açıklamada maçların 17 Şubat’ta oynanacağını duyurmuştu. Ancak bu karardan vazgeçildi ve yapılan son açıklamada maçlar Mart ayı başına ertelendi.

17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada, “Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 Mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık. Hatayspor Kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz. Bu sezon ligden 2 takım düşecek, 3 takım çıkacak. Gelecek sezon Süper Lig 20 takımlı olacak” ifadelerini kullandı.