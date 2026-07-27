YTÜ öğrencileri yapay zeka destekli otonom insansız su altı aracı geliştirdi



Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri, deniz araştırmaları ve endüstriyel su altı çalışmalarında kullanılabilecek yapay zeka destekli otonom insansız su altı aracı geliştirdi.

Üniversitede faaliyet gösteren CASMarine İnsansız Su Altı Sistemleri Takımı, elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, gemi inşaatı ve denizcilik fakülteleri başta olmak üzere 11 farklı bölümden öğrencinin katılımıyla yürütülen çalışmalar kapsamında “Velaryon 2.0” adlı aracı geliştirdi.

Aracın gövdesi tamamen yerli olarak üretilirken, anakart, güç dağıtım kartı, batarya yönetim sistemi ve kontrol istasyonu gibi kritik elektronik bileşenler de ekip tarafından sıfırdan tasarlandı.

Batarya ve elektronik sistemlerinin ayrı sızdırmaz haznelerde konumlandırıldığı araç, daha güvenli ve stabil çalışma imkanı sunarken, servo motorlarla hareket edebilen kamera sistemi sayesindefarklı açılardan görüntü alınabiliyor. Yapay zeka destekli görüntü işleme algoritmaları sayesinde araç hem uzaktan kumandalı hem de otonom olarak görev yapabiliyor.

Geliştirilen insansız su altı aracı, Norveç’te düzenlenen TAC Challenge Yarışmasında dünya üçüncülüğü elde etti.

“Yaklaşık yüzde 80 yerlilik oranına sahip”

CASMarine İnsansız Su Altı Sistemleri Takımı Kaptanı Adil Cihan Kurt, 2016 yılından bu yana insansız su altı sistemleri üzerine araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Aracın 8 motora sahip olduğunu ve 6 eksende hareket edebildiğini ifade eden Kurt, yüzdürücü köpük sistemi sayesinde dış etkenlere rağmen dengesini koruyabildiğini söyledi.

Elektronik sistemleri tamamen kendilerinin tasarlayıp ürettiklerini aktaran Kurt, yapay zeka destekli görüntü işleme algoritmalarıyla aracın otonom hareket kabiliyetine ulaştığını ifade etti.

Kurt, “Biz kendi farkımızı ortaya koymak için aracın üzerine dengeyi koruması amacıyla köpük yerleştirdik. Elektronik sistemini, mekanik tasarımını ve birçok bileşenini olabildiğince kendimiz üretmeye çalıştık. Bu sayede hem yerlilik anlamında yüksek bir oran elde ettik hem de öğrenci olarak kendimizi geliştirme fırsatı bulduk. Aracımız yaklaşık yüzde 80 yerlilik oranına sahip.” dedi.

Aracın mercan resiflerinin incelenmesi, su altındaki petrol boru hatlarının denetlenmesi ve çeşitli endüstriyel su altı operasyonlarında kullanılabileceğini belirten Kurt, Norveç’te elde ettikleri dünya üçüncülüğünün ardından hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu kaydetti.