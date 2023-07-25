Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı!
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Berkay D. idaresindeki 22 HH 019 plakalı otomobil, Kadıköy Mahallesi'nde seyir halinde olan A.F. yönetimindeki BV 99 PUF yabancı plakalı otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 22 HH 019 plakalı otomobilde bulunan Fevzi Özel (36) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan F.A, Z.R, F.G, F.V. ve K.K. Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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