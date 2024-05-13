TBMM Başkanı Kurtulmuş, yarın MHP Grubu'nu ziyaret edecek

Mecliste grubu bulunan siyasi partilere yeni anayasa konusunda başlattığı ziyaretler kapsamında daha önce CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi yetkilileriyle görüşen TBMM Başkanı Kurtulmuş, yarın da MHP TBMM Grubu'na ziyarette bulunacak.

Kurtulmuş, MHP’nin yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek.

Kurtulmuş, yeni anayasa turları kapsamında daha önce CHP, İYİ Parti, Saadet ve DEM Parti gruplarını ziyaret etmişti